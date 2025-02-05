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Названы тренировки, способные изменить генетику человека

Nature: у бегунов и велосипедистов изменена активность более тысячи генов
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Shutterstock/Pixel-Shot

Ученые из Каролинского института установили, что у бегунов и велосипедистов активность более тысячи генов значительно отличалась от аналогичных показателей у обычных людей. У тяжелоатлетов изменения были зафиксированы в 26 генах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В эксперименте приняли участие 40 здоровых добровольцев. В их числе были 25 человек, которые на протяжении 15 лет и более регулярно занимались спортом. Среди спортсменов были бегуны, велосипедисты и тяжелоатлеты. Дополнительно в контрольную группу определили 15 человек, ведущих менее активный образ жизни. У всех испытуемых была взята биопсия мышц для анализа активности более 20 тысяч генов.

Результаты показали, что у бегунов и велосипедистов активность более 1000 генов значительно отличалась от аналогичных показателей у людей из контрольной группы. Многие из этих генов были связаны с защитой от метаболических заболеваний, включая диабет второго типа.

Ученые также отметили, что у тяжелоатлетов существенные изменения зафиксированы лишь в 26 генах, что может объясняться особенностями методов исследования. Исследователи предполагают, что при активных силовых тренировках изменения касаются скорее белков, а не РНК, на которых был сосредоточен данный анализ.

Научный коллектив сравнил полученные данные с результатами людей, страдающих диабетом второго типа, которые прошли месячный курс физических нагрузок. Оказалось, что даже относительно короткий период регулярных тренировок способствует изменениям в активности генов, приближая их показатели к тем, что характерны для опытных спортсменов.

Ранее активность гена роста костей связали с развитием интеллекта.

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