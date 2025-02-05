Ученые нашли способ остановить метастазирование раковых клеток

Немецкие ученые из Ганноверской медицинской школы (MHH) под руководством профессора Георгиоса Циавалиариса обнаружили вещество, способное блокировать миграцию раковых клеток и предотвращать образование метастазов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Раковые клетки отличаются от здоровых способностью преодолевать границы тканей, мигрировать и образовывать метастазы. Этот процесс связан с активностью белков Rho ГТФаз, которые регулируют движение и рост клеток. Когда Rho ГТФазы становятся слишком активными из-за генетических изменений, они могут провоцировать неконтролируемое распространение раковых клеток.

Ученые разработали синтетический агент под названием «адхибин», который подавляет двигательную функцию миозинов — белков, отвечающих за движение клеток. Это, в свою очередь, снижает активность Rho ГТФаз, останавливая миграцию раковых клеток.

«Адхибин фактически парализует раковые клетки, не давая им мигрировать и прикрепляться к другим тканям», — объяснил профессор Георгиос Циавалиарис.

Вещество не токсично для здоровых клеток, что делает его перспективным для разработки антиметастатических препаратов.

Исследования на опухолевых клетках и моделях мини-органов показали, что адхибин эффективно блокирует миграцию раковых клеток. После удаления вещества клетки снова начинали двигаться, что подтверждает обратимость действия препарата.

Исследователи создали библиотеку вариантов адхибина для дальнейшего тестирования. Если доклинические исследования подтвердят его безопасность и эффективность, это вещество может стать основой для новых методов лечения рака, дополняющих существующие терапии.

Ранее ученые раскрыли секрет миграции раковых клеток в организме.