Люди палеолита умели абстрактно мыслить и понимать символы, выяснили ученые

Международная группа ученых из Израиля и Португалии обнаружила доказательства развитого символического и абстрактного мышления у людей каменного века. Ими стали резные каменные артефакты из пещер Манот, Кафзех и Кунейтра в Леванте (историческом регионе на востоке Средиземноморья). Эти предметы были созданы около 55–60 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Archaeological and Anthropological Sciences (A&AS).

Используя современный 3D-анализ поверхности, специалисты смогли отличить намеренные гравировки от функциональных отметок. Произведения из Манота, Кафзеха и Кунейтры демонстрируют сложные узоры, соответствующие рельефу поверхности, что указывает на их эстетическое и символическое назначение. В то же время артефакты из пещеры Амуд, с неглубокими и неузорчатыми насечками, использовались исключительно в функциональных целях.

«Абстрактное мышление — краеугольный камень когнитивной эволюции человека. Эти гравюры подчеркивают способность к символическому выражению и предполагают общество с развитыми концептуальными способностями», — пояснила доктор Мэй Годер-Голдбергер, руководившая проектом.

Исследование бросило вызов традиционным представлениям о том, что символическое поведение, такое как искусство, возникло только у современных людей. Находки свидетельствуют, что абстрактное мышление и символическое выражение существовали уже в среднем палеолите, задолго до глобальной экспансии Homo sapiens.

Открытие углубило понимание когнитивного развития древних людей и предоставляет новые инструменты для изучения археологических артефактов, что может изменить подход к интерпретации поведения наших предков.

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