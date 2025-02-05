Развеян популярный миф о купании в ледяной воде

UniSA: ледяная вода может снижать стресс и улучшать сон, но лишь временно

Ученые из Университета Южной Австралии установили, что погружение в холодную воду помогает снижать уровень стресса и улучшать сон, однако такие полезные эффекты сохраняются лишь на время. О результатах исследования сообщается на сайте университета (UniSA).

К таким выводам ученые пришли, проведя мета-анализ данных 11 исследований с участием 3177 человек. В рамках выбранных работ рассматривались погружения в воду температурой от 10 до 15°C, воздействие холодного душа и купания в море зимой, а также ледяных ванн (вода должна была покрыть все тело минимум по грудь на 30 секунд и более).

Оказалось, что стабилизация качества сна и психического состояния после воздействия экстремально холодной воды длится не более 12 часов. Также выяснилось, что ежедневный холодный душ по 20, 60 или 90 секунд способствовал незначительному улучшению качества жизни, к тому же спустя три месяца полезные эффекты исчезали. Только одно из исследований показало, что обливание холодной водой снизило количество пропусков работы по болезни на 29%.

Ледяные ванны оказались полезными для улучшения сна, но только среди мужчин. Пока что неясно, действует ли такой эффект на женщин. В то же время, утверждения о значительном укреплении иммунитета или улучшении настроения с помощью холодных процедур не получили убедительных подтверждений.

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