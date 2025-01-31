Ученые назвали рискованный, но действенный способ укрепить отношения

Честность в романтических отношениях может быть испытанием: правда способна как сблизить партнеров, так и причинить боль. Ученые под руководством Бонни Ле, доцента кафедры психологии из Университета Рочестера, установили, что открытость и искренность в общении способствуют укреплению отношений пары, даже если честные слова бывают неприятными. Работа опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science (SPPS).

Исследователи изучили взаимодействие более 200 пар, которые обсуждали в лабораторных условиях изменения, которые хотели бы видеть в своих партнерах. Результаты оказались однозначны: честность в таких разговорах приносит пользу.

«Мы обнаружили, что искренность в выражении желаемых изменений способствует не только личному и совместному благополучию, но и мотивирует партнера меняться», — пояснила доктор Ле. — «Интересно, что даже если человек неточно воспринимает честность своего партнера, сам факт искреннего выражения мыслей укрепляет отношения».

Многие избегают говорить правду, боясь обидеть любимого человека. Однако исследование показало, что восприятие партнером честности, даже если слова неприятны, позитивно влияет на отношения. Главное — сам факт открытого общения.

«Эти результаты говорят о том, что честность и ее признание партнером полезны для отношений, даже если правда может ранить», — подчеркнула Ле.

Однако исследование проводилось среди пар, уже находящихся в здоровых отношениях. Ученые планируют изучить, сохраняется ли этот эффект в кризисных парах.

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