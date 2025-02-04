Зубы древних акул помогают раскрывать тайны прошлого

Исследователи из Музея естественной истории Флориды выяснили, что окаменелые зубы акул можно использовать для более точного датирования древних прибрежных отложений. Их работа, опубликованная в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (PPP), показала, что соотношение изотопов стронция в этих ископаемых может служить индикатором изменений в прибрежных экосистемах Земли.

Стронций — это химический элемент, который естественным образом присутствует в воде, почве и горных породах. Его изотопные соотношения (изотопы — атомы с одинаковым зарядом, но разной массой) в океанах менялись с течением времени из-за разрушения суши, деятельности морских организмов и извержений глубоководных вулканов. Это позволило ученым создать так называемую «стронциевую кривую» — глобальный временной маркер, который помогает определять возраст морских осадочных пород.

Однако ранее этот метод был сложен в применении к ископаемым, найденным в прибрежных районах, где на стронциевый состав могли влиять пресноводные источники. Кроме того, датируемый материал должен быть устойчив к физическим и химическим изменениям, чтобы сохранить первоначальное соотношение изотопов.

Исследователи обнаружили, что зубы ископаемых акул имеют плотное эмалеподобное покрытие, которое защищает их от химических изменений. Благодаря этому они сохраняют первоначальное соотношение изотопов стронция и могут служить надежными маркерами возраста древних отложений. Дополнительным преимуществом является то, что акулы существовали на протяжении 400 миллионов лет и сбрасывали тысячи зубов за свою жизнь. Это делает их зубы одним из самых распространенных ископаемых материалов.

В новой работе ученые проанализировали зубы акул из двух ключевых местонахождений во Флориде, относящихся к неогеновому периоду (2,6–23,5 млн лет назад). Ранее считалось, что эти два участка — Монбрук и Палметто Фауна Боун-Вэлли — имеют одинаковый возраст. Однако новый анализ показал, что они различаются примерно на 600 тысяч лет.

Результат не только уточнил возраст местонахождений, но и дал новые данные о событиях, происходивших в Северной Америке 5–6 млн лет назад. Например, на более древнем участке Монбрук (5,85 млн лет) отсутствуют останки гигантских ленивцев, тогда как на более молодом участке Палметто (5,22 млн лет) они уже появляются. Это свидетельствует о том, что миграция ленивцев из Южной Америки в Северную произошла в этот период — во время Великого межамериканского обмена, вызванного образованием Панамского перешейка.

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