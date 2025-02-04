Ученые остановили рост рака, блокировав ключевой белок опухолей

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили новый способ борьбы с раком, нацелившись на белок MYC, повышение которого наблюдается в 70% случаев среди всех видов рака. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Cell Biology (NCB).

MYC, открытый в 1970-х годах, играет ключевую роль в росте опухолей. Однако до сих пор не было способа блокировать его напрямую. Ученые UCSF решили подойти к проблеме иначе, сосредоточившись на механизме производства MYC.

Используя метод CRISPRi, они обнаружили, что белок RBM42 контролирует процесс трансляции, при котором рибосомы создают MYC. CRISPRi — модифицированная версия технологии CRISPR-Cas, которая используется для подавления активности генов без изменения самой ДНК.

Когда RBM42 блокировали в раковых клетках поджелудочной железы, производство MYC прекращалось, и опухоли переставали расти.

«Теперь, когда мы понимаем механизм, контролирующий уровень MYC, у нас есть шанс остановить его», — сказал Давиде Руджеро, старший автор исследования.

Эксперименты на мышах подтвердили, что удаление RBM42 останавливает рост опухолей. Ученые планируют разработать препараты, блокирующие RBM42, что может стать прорывом в лечении агрессивных видов рака.

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