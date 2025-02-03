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В России создали метод эффективной добычи калийных удобрений

ПНИПУ: новая технология повысила степень очистки сильвинитовой руды до 63%
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод, позволяющий повысить степень извлечения шламов из сильвинитовой руды до 63%. Это стало возможным благодаря применению ультразвуковой обработки флокулянтов – специальных реагентов, используемых для очистки руды от примесей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Сильвинитовая руда служит ключевым сырьем для производства калийных удобрений, которые играют важную роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур.

Однако наличие глинистых шламов в руде снижает качество конечного продукта – хлорида калия. Для очистки руды от примесей традиционно используется метод флотации, при котором флокулянты «склеивают» частицы шламов с пузырьками воздуха, позволяя отделить их от руды.

Политехники установили, что предварительная обработка флокулянтов ультразвуком частотой 22 кГц значительно повышает их эффективность. Эксперименты показали, что ультразвук разрушает структуры в растворе, снижая его вязкость и облегчая процесс флотации. Максимальный прирост извлечения шламов составил 3% по сравнению с традиционными методами.

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