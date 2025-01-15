Ученые рассказали, что они думают о существовании инопланетян

Международная группа ученых под руководством Питера Виккерса выяснила, что подавляющее большинство специалистов верят в вероятность существования жизни за пределами Земли. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Исследование включало опросы астробиологов, физиков и ученых из других областей. Результаты показали, что 86,6% астробиологов считают, что простая форма внеземной жизни, скорее всего, существует. Среди других ученых этот показатель составил 88,4%.

Когда речь зашла о более сложных формах жизни, процент положительных ответов уменьшился до 67,4% среди астробиологов. Для разумной жизни результаты оказались еще ниже — 58,2%. Тем не менее, уровень несогласия оставался низким: менее 10% респондентов усомнились в возможности существования разумных инопланетян.

Авторы подчеркивают, что вера в существование внеземной жизни базируется не на прямых доказательствах, а на косвенных данных. Например, известно, что обитаемые условия распространены во Вселенной. Даже в нашей Солнечной системе есть несколько потенциально обитаемых мест, таких как океаны на спутниках Европы и Энцелада или грунт Марса.

Кроме того, жизнь на Земле началась в условиях, которые, вероятно, не являются уникальными. Даже если вероятность возникновения жизни на одной обитаемой планете крайне мала, количество таких планет во Вселенной делает существование жизни весьма вероятным.

Интересно, что при исключении нейтральных голосов общий уровень согласия возрастает до 97,8%.

Результаты опроса подчеркивают сложность и неоднозначность вопроса о внеземной жизни. Большинство ученых уверены в ее существовании, но признают, что для окончательного ответа потребуется больше доказательств.

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