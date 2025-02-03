Ученые нашли неожиданную пользу в расчесывании укусов насекомых

Американские ученые из Питтсбургского университета обнаружили, что расчесывание зудящих мест укусов насекомых имеет эволюционное преимущество, помогающее бороться с инфекциями. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда использовала генетически модифицированных мышей, чтобы изучить роль нейронов, чувствительных к зуду. Они обнаружили, что расчесывание активирует болевые нейроны, которые выделяют вещество P (SP). Это вещество стимулирует клетки, вызывая воспаление и привлекая нейтрофилы — клетки, которые борются с инфекцией.

Хотя расчесывание может усугубить воспаление при дерматите, оно также помогает снизить количество бактерий, таких как Staphylococcus aureus, в местах повреждения кожи. Кроме того, расчесывание может влиять на микробиом кожи, предотвращая дисбаланс микрофлоры.

Однако в случае хронических заболеваний, таких как атопический дерматит, расчесывание может стать частью порочного круга «зуд-расчесывание», усиливая воспаление и дискомфорт, предупредили ученые.

Исследование также выявило ранее неизвестную нейроиммунную цепь, связывающую зуд, расчесывание и воспаление. Данные могут стать основой для разработки новых методов лечения хронического зуда, который является основным симптомом многих кожных заболеваний.

Ранее ученые узнали причину сильной боли от укусов одного из видов африканских муравьев.