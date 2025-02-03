Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли неожиданную пользу в расчесывании укусов насекомых

Science: воздействие на зудящее место укуса усиливает иммунную защиту кожи
close
imago stock&people/Global Look Press

Американские ученые из Питтсбургского университета обнаружили, что расчесывание зудящих мест укусов насекомых имеет эволюционное преимущество, помогающее бороться с инфекциями. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда использовала генетически модифицированных мышей, чтобы изучить роль нейронов, чувствительных к зуду. Они обнаружили, что расчесывание активирует болевые нейроны, которые выделяют вещество P (SP). Это вещество стимулирует клетки, вызывая воспаление и привлекая нейтрофилы — клетки, которые борются с инфекцией.

Хотя расчесывание может усугубить воспаление при дерматите, оно также помогает снизить количество бактерий, таких как Staphylococcus aureus, в местах повреждения кожи. Кроме того, расчесывание может влиять на микробиом кожи, предотвращая дисбаланс микрофлоры.

Однако в случае хронических заболеваний, таких как атопический дерматит, расчесывание может стать частью порочного круга «зуд-расчесывание», усиливая воспаление и дискомфорт, предупредили ученые.

Исследование также выявило ранее неизвестную нейроиммунную цепь, связывающую зуд, расчесывание и воспаление. Данные могут стать основой для разработки новых методов лечения хронического зуда, который является основным симптомом многих кожных заболеваний.

Ранее ученые узнали причину сильной боли от укусов одного из видов африканских муравьев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами