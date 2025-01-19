Стало известно, в каком случае ожирение не сокращает жизнь

Международная группа ученых из США и Великобритании установила, что кардиореспираторная выносливость — способность организма эффективно справляться с физической нагрузкой — может нивелировать вред ожирения и значительно снизить риск раннего ухода из жизни. Результаты работы опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Ученые проанализировали данные 20 ранее опубликованных исследований, охвативших почти 400 тысяч человек за период с 1980 по 2023 год. Оказалось, что у физически подготовленных людей с ожирением риск раннего летального исхода аналогичен таковому у тех, кто обладает нормальным весом и хорошей физической формой. Более того, активные люди с лишним весом живут дольше, чем те, кто имеет нормальный вес, но ведет малоподвижный образ жизни.

Исследователи отметили, что физическая активность играет гораздо большую роль в снижении риска смертности, чем масса тела. Один из авторов научной работы, профессор Гленн Гессер из Университета штата Аризона, добавил, что циклы потери и набора веса, известные как «йо-йо диеты», могут быть столь же вредны для здоровья, как само ожирение.

Ученые призывают пересмотреть стратегии общественного здравоохранения, сместив акцент важности на регулярную физическую активность вместо фокусирования на похудении. Отмечается, что бег, плавание, езда на велосипеде в качестве аэробных нагрузок улучшают здоровье сердца и сосудов, снижают риск хронических заболеваний и способствуют долгой активной жизни.

Ранее ученые выяснили, что жирные кислоты омега-6 и омега-3 помогают сохранять стройность.