Ученые назвали истинную цель романтической любви

Группа ученых из Австралийского национального университета доказала, что романтическая любовь действительно необходима для сохранения долгосрочных отношений. Однако важность любви варьируется в зависимости от пола, социально-экономического статуса и уровня развития страны. Исследование опубликовано в научном журнале Human Nature (HumNat).

Проект охватил 86310 участников из 90 стран. Специалисты задавали респондентам вопрос, насколько важна романтическая любовь при выборе партнера для брака. Результаты показали, что большинство людей не готовы вступать в брак с кем-то, кого они не любят, даже если этот человек обладает всеми желаемыми качествами.

«Любовь повсеместно распространена в современных обществах, особенно в контексте романтических отношений. Наше исследование подтверждает, что она служит механизмом обязательств, укрепляя связи между партнерами и помогая поддерживать стабильные отношения», — отметили ученые.

Исследователи обнаружили, что важность романтической любви зависит от различных факторов. Например, люди с более низким социально-экономическим статусом ценят любовь выше, чем те, кто обладает большими финансовыми ресурсами. Это может быть связано с тем, что для менее обеспеченных людей преданный партнер обеспечивает эмоциональную и материальную поддержку, что делает любовь ключевым элементом стабильности.

Женщины, согласно опросу, придают большее значение романтической любви по сравнению с мужчинами. Это согласуется с эволюционными теориями, которые предполагают, что женщины, несущие большие биологические издержки в воспроизводстве, исторически были более избирательны в выборе партнеров. Любовь служит для них сигналом преданности и долгосрочной стабильности.

Кроме того, люди с большим количеством детей также уделяют больше внимания романтической любви. Воспитание детей требует значительных ресурсов, и преданный партнер может облегчить этот процесс, делая любовь важным фактором для поддержания отношений.

Интересно, что жители более развитых стран ценят романтическую любовь выше, чем жители менее развитых регионов. Это может быть связано с культурными нормами, которые в современных обществах подчеркивают индивидуальное удовлетворение и эмоциональную близость в отношениях. В менее развитых странах на первый план часто выходят экономические и социальные факторы.

Ранее ученые выяснили, что женщины лучше мужчин чувствуют проблемы в отношениях и предвидят их конец.