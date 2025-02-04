Ученые раскрыли механизм старения белков

Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что хроматин — структура, состоящая из ДНК и белков, — оказывается более устойчивым к процессам старения, чем считалось ранее. Это может помочь понять, как организм справляется с возрастными изменениями и какие его части наиболее уязвимы. Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).



Белки, составляющие хроматин, подвергаются естественным возрастным изменениям. Они растягиваются, искажаются, а также претерпевают химические превращения — так называемые посттрансляционные модификации. Эти изменения могут нарушать работу белков, а в некоторых случаях даже приводить к развитию заболеваний, таких как рак.

Однако изучение возрастных изменений в белках организма затруднено из-за медленного характера процесса старения. Чтобы обойти эту проблему, ученые воссоздали в пробирке искусственный хроматин на разных стадиях жизненного цикла: «молодой» и «старый», содержащий характерные для старения посттрансляционные модификации.

Анализ показал, что, несмотря на локальные изменения, связанные с возрастными модификациями, общая структура и целостность хроматина практически не нарушались. Однако ученые обнаружили важный эффект: ферменты, взаимодействующие с хроматином, переставали распознавать его «постаревшие» участки, что могло привести к сбоям в работе клетки.

«Это стало для нас большим сюрпризом», — объяснил доктор Луис Герра. — «Опыт за опытом показывал, что хроматин довольно устойчив к износу. Но когда мы сосредоточились на процессах, воздействующих именно на старые участки, то увидели серьезные изменения».

Ученый сравнил это с работой старого компьютера: он может функционировать, даже если некоторые его части уже неисправны. Так и в организме — даже если отдельные компоненты повреждены, его общая структура остается работоспособной.

Создавая химически «состаренные» белки и определяя, в какой момент износ приводит к необратимым последствиям, ученые надеются найти новые подходы к борьбе со старением. Их работа может помочь разработать более эффективные лекарственные препараты, способные замедлять возрастные изменения и восстанавливать функции клеток.

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