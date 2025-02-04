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Ученые раскрыли тайну радиоактивной пыли, попавшей в Европу из Африки

SciAdv: в 2022 году в Европу принесло пыль из Сахары со следами ядерных взрывов
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Shutterstock

Международная группа климатологов обнаружила, что пыль, принесенная в Европу из пустыни Сахара три года назад, содержала следы радиоактивных изотопов. Однако их источником оказались не французские ядерные испытания 1960-х годов, как предполагалось ранее. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

В 2022 году мощная пылевая буря в Сахаре перенесла пыль в Европу. Ученые решили проверить, содержатся ли в ней радиоактивные частицы, связанные с французскими ядерными испытаниями, которые проводились в алжирской части пустыни в 1960-х годах.

Команда проанализировала 53 образца пыли, собранные в разных частях Европы. Результаты показали, что пыль действительно содержала радиоактивные изотопы, но их концентрация была слишком низкой, чтобы представлять угрозу для здоровья людей.

Анализ соотношения изотопов плутония показал, что их источником были не французские бомбы, а более мощные ядерные испытания, проведенные США и СССР в 1950-х и 1960-х годах.

«Соотношение изотопов плутония в пыли соответствует характеристикам бомб, взорванных США и СССР», — пояснили ученые.

Хотя эти страны не проводили испытаний в Сахаре, их взрывы были настолько мощными, что радиоактивные частицы попали в атмосферу и осели в пустыне, откуда позже были перенесены в Европу.

Исследование напоминает о глобальных последствиях ядерных испытаний и необходимости ответственного отношения к использованию ядерных технологий.

Ранее ученые предупредили о растущих выбросах радиоактивного газа радона в Арктике.

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