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Ученые предупредили о выбросах канцерогенного газа из-за таяния Арктики

ESR: исчезновение вечной мерзлоты в Арктике может освободить радиоактивный радон

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Китайские ученые из Северо-восточного университета лесного хозяйства обнаружили, что таяние вечной мерзлоты в Арктике может привести к выбросу радона — радиоактивного газа, вызывающего рак. Исследование опубликовано в научном журнале Earth-Science Reviews (ESR).

Радон образуется при естественном распаде урана. Он может накапливаться в подвалах домов, повышая долгосрочные риски рака легких для жильцов. Вещество лишено цвета и запаха, что затрудняет его обнаружение.

В новом исследовании специалисты собрали предыдущие исследования радона в регионах вечной мерзлоты, включая Аляску и горы на северо-востоке Китая. Обзор предполагает, что деградация вечной мерзлоты может позволить радону проникать в жилые здания.

Помимо радона, таяние многолетних льдов в почвах способно освободить большое количество парникового газа метана, а также иные опасные элементы. Среди них есть метилртуть — токсичный природный химикат, разрушающий нервную систему, а также способный накапливаться в воде и тканях животных, которых человек употребляет в пищу.

По словам ученых, из-за неравномерного исчезновения вечной мерзлоты довольно сложно предугадать, где могут произойти выбросы, поэтому при поиске потенциально опасных зон нельзя полагаться на информацию о залежах урана.

Ранее стало известно о появлении в Сибири огромных кратеров из-за глобального потепления.

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