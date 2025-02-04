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Российский студент разработал бионический протез руки с помощью 3D-печати

ПНИПУ: создана искусственная замена кисти с имитацией тактильных ощущений
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Компания «Моторика»

Студент Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Андрей Сырвачев создал прототип бионического протеза руки, который способен восстанавливать утраченные функции конечности и имитировать тактильные ощущения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Разработка ведется с использованием технологии 3D-печати и программно-аппаратной платформы Arduino, что делает протез более доступным по сравнению с зарубежными аналогами.

Бионический протез управляется с помощью электрических импульсов, которые возникают при сокращении мышц. Датчики электромиографии, закрепленные на руке пользователя, передают сигналы на микроконтроллер, который приводит в движение пальцы протеза. Для имитации тактильных ощущений в устройство встроен браслет с вибромотором, активирующийся при касании предметов.

Автор разработки планирует усовершенствовать протез, сделав его более эргономичным и легким. В перспективе датчики электромиографии могут быть заменены на нейроинтерфейс, что позволит получать сигналы напрямую от мозга и повысить точность управления.

Ранее ученые впервые испытали на людях киберпротезы с подключением к нервной системе.

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