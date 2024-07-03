Ученые впервые испытали на человеке киберпротезы ног с подключением к нервной системе

Американские ученые из Массачусетского технологического института провели первую в своем роде серию испытаний кибернетических протезов, подключаемых к нервной системе человека. Это дает возможность носителю управлять искусственной конечностью почти также точно, как и живой частью тела. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

Специалисты отметили, что соединить электронное устройство с нервами человека стало возможно благодаря новой операции под названием агонист-антагонистический мионевральный интерфейс (AMI). Его суть заключается в повторном соединении мышц в остаточной конечности с бионическим протезом.

Электрические сигналы от центральной нервной системы, которые передают инструкции для движения, могут обнаруживаться электродами в искусственной ноге.

Сигналы улавливаются роботизированным контроллером в протезе, что позволяет ему управлять походкой или способом ходьбы. Сигналы о положении и движении протеза пациента затем возвращаются в нервную систему.

В экспериментах приняли участие семь пациентов, которым установили биоэлектрические (бионические) протезы ног нового типа. После операции AMI они смогли ходить быстрее, чем люди, с такими же протезами, но без подключения электродов к нервам.

Некоторые обладатели бионических ног сумели достичь скорости шага, сравнимой со здоровыми людьми.

Операция AMI также позволила носителям протезов более естественно обходить препятствия и подниматься по лестнице по сравнению с пользователями обычных бионических протезов.

Исследователи отметили, что современные «умные» протезы уже способны в значительной степени восстановить возможности человека после травмы. Однако они полагаются на алгоритмы в процессоре устройства, тогда как подключение искусственной конечности к нервам дает недостижимый прежде уровень контроля.

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