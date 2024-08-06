У берегов Марокко нашли пиратский парусник с грузом кастрюль и сковородок

Американские морские археологи из компании Odyssey Marine Exploration (OME) обнаружили небольшое парусное судно у побережья Марокко. По словам ученых, корабль принадлежал берберийским пиратам, наводившим ужас на мореходов в Средиземном море на протяжении более 200 лет. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Wreckwatch.

По словам первооткрывателей, парусник был хорошо вооружен, но в его трюме нашли груз кастрюль и сковородок. Посуда была изготовлена в Алжире. Вероятно, разбойники загрузили утварь на борт, чтобы выдать себя за мирных торговцев.

Исследователи назвали обнаруженное судно «Корсаром». Его длина составила 14 метров. «Корсар» был оснащен двумя парусами, а также мог приводиться в движение веслами. Корабль лежит на дне Гибралтарского пролива на глубине около 830 метров.

Как показало обследование обломков с помощью дистанционно управляемого аппарата, «Корсар» нес на борту четыре большие пушки, 10 орудий малого калибра и множество мушкетов, которыми можно было вооружить экипаж из 20 пиратов.

Затонувший корабль также был оснащен очень редкой подзорной трубой — ранним типом телескопа, который был революционным в то время и, вероятно, оказался захвачен с какого-то европейского корабля.

Кроме того, археологи обнаружили на месте кораблекрушения другие необычные артефакты — коллекцию стеклянных бутылок из Германии, а также чайные чашки из Османской Турции. Вероятно, все эти предметы были добычей пиратов.

Археологи отметили, что «Корсар» относился к типу судов, известных как тартаны. Берберийские морские налетчики использовали такие корабли в XVII и XVIII веках отчасти потому, что их легко было спутать с рыбацкими лодками, и они не привлекали к себе внимания.

Берберы терроризировали средиземноморское и атлантическое побережье Европы с XVII по XIX век. Пираты грабили суда и совершали набеги на приморские поселения. Захваченных жителей продавали североафриканским работорговцам или возвращали родственникам за выкуп.

Берберийские корсары прекратили свою деятельность в начале XIX века, когда пиратов удалось разгромить объединенными силами Швеции, США и нормандского королевства Сицилия.

Ранее ученые нашли логово одного из самых кровавых пиратов в истории.