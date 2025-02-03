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Летящие с неба обломки ракет стали опасны для самолетов, предупредили ученые

SciRep: риск падения космического мусора на загруженных авиамаршрутах достиг 26%
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Gabriel V. Cardenas, marcusahaworth/Reuters

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что риск столкновения самолетов с космическим мусором увеличивается из-за роста частоты запусков и повторных входов объектов в атмосферу. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Авторы отчета подсчитали, что вероятность неконтролируемого возвращения обломков в загруженных воздушных пространствах, таких как северо-восток восток США или Северная Европа, составляет 26% ежегодно.

Последний подобный случай произошел 16 января 2025 года, когда ракета Starship компании SpaceX взорвалась вскоре после запуска. Ее фрагменты упали в Атлантический океан близ островов Теркс и Кайкос, а некоторые из частей аппарата нашли на суше.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) временно ограничило воздушное пространство в зоне падения обломков, что привело к задержкам рейсов и изменению маршрутов нескольких авиалайнеров.

Ученые подчеркнули, что плотность воздушного движения напрямую влияет на уровень риска. В случае закрытия воздушного пространства экономические последствия, связанные с задержками рейсов, могут быть значительными.

Исследование призывает к разработке новых стратегий для минимизации рисков, связанных с космическим мусором, включая улучшение систем отслеживания и контроля за обломками. Это особенно важно в условиях растущей активности в космической отрасли, которая увеличивает количество объектов, возвращающихся в атмосферу.

Ранее ученые предупредили о растущем риске катастрофы из-за скопления космического мусора на орбите Земли.

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