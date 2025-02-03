Совершен прорыв в создании искусственной жизни

После более десяти лет команда ученых из Австралийского университета Маккуори достигли важного прорыва в создании искусственной жизни — они синтезировали все 16 хромосом дрожжей (Saccharomyces cerevisiae). Это первый в истории полностью синтетический геном, созданный в лаборатории. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Работа исследователей демонстрирует возможность создания организмов с улучшенными свойствами. Например, такие дрожжи можно адаптировать к изменяющемуся климату или опасным заболеваниям, что может улучшить пищевую промышленность, медицину и биотехнологии.

«Это знаковый момент в синтетической биологии», — отметила молекулярный микробиолог Сакки Преториус.

Создание последней, 16-й хромосомы (SynXVI) потребовало многолетней отладки — ученые использовали технологию CRISPR и другие инструменты, чтобы устранить ошибки в структуре ДНК. Одна из сложностей заключалась в том, что генетические маркеры (используемые для отслеживания ДНК) влияли на работу клеток. После исправлений ученые смогли запрограммировать дрожжи так, чтобы они использовали глицерин как источник энергии при высоких температурах.

Этот успех открывает новые горизонты в генной инженерии и будущем создании искусственных живых организмов.

«Наш прорыв — квантовый скачок в способности программировать биологию», — сообщил синтетический биолог Бриардо Льоренте.

Ранее ученые призвали не игнорировать самок птиц в исследованиях.