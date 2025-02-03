Подземный мир нашей планеты полон жизни, выяснили ученые

Международная группа ученых выявила поразительное разнообразие микроорганизмов, обитающих на рекордной глубине под поверхностью Земли. Исследование, длившееся восемь лет, показало, что жизнь способна существовать в самых экстремальных условиях, вплоть до 4,3 километра под поверхностью суши и на глубине 491 метра ниже океанического дна. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Исследователи собрали образцы из более чем 50 точек по всему миру – из почвы, морских осадков, подземных вод и шахт.

«Раньше считалось, что с глубиной количество доступной для жизни энергии уменьшается, и в таких условиях может существовать меньше организмов», — объяснил Эмиль Руфф из Океанографического института Вудс-Хоул.

Однако новое исследование показало, что в некоторых глубоких зонах разнообразие микроорганизмов не уступает разнообразию на поверхности, а иногда даже превосходит его.

Подземные экосистемы не имеют доступа к солнечному свету и поэтому питаются химическими реакциями в окружающих породах. Микроорганизмы получают энергию из водорода и метана, серных соединений и радиоактивных элементов Темп жизни здесь очень медленный – некоторые клетки делятся всего раз в тысячу лет. Это требует невероятной энергоэффективности.

Исследование показало, что поверхность и подземные экосистемы неразрывно связаны, хотя между морскими и наземными микробами остаются значительные различия. Кроме того, находки открывают новые перспективы для поиска жизни на других планетах. Если микроорганизмы могут существовать так глубоко под Землей, значит способны существовать и под поверхностью Марса.

«Жидкая вода могла существовать в глубинах других планет, создавая там условия, похожие на земные», – заключил Руфф. – «Возможно, чтобы найти инопланетную жизнь, нам придется копать глубже».

Ранее ученые обнаружили на Марсе странные темные пятна, не похожие ни на что на Земле.