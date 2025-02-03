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Подземный мир нашей планеты полон жизни, выяснили ученые

Science Advances: микробы обитают глубже, чем считалось ранее
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Emil Ruff/The Marine Biological Laboratory

Международная группа ученых выявила поразительное разнообразие микроорганизмов, обитающих на рекордной глубине под поверхностью Земли. Исследование, длившееся восемь лет, показало, что жизнь способна существовать в самых экстремальных условиях, вплоть до 4,3 километра под поверхностью суши и на глубине 491 метра ниже океанического дна. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Исследователи собрали образцы из более чем 50 точек по всему миру – из почвы, морских осадков, подземных вод и шахт.

«Раньше считалось, что с глубиной количество доступной для жизни энергии уменьшается, и в таких условиях может существовать меньше организмов», — объяснил Эмиль Руфф из Океанографического института Вудс-Хоул.

Однако новое исследование показало, что в некоторых глубоких зонах разнообразие микроорганизмов не уступает разнообразию на поверхности, а иногда даже превосходит его.

Подземные экосистемы не имеют доступа к солнечному свету и поэтому питаются химическими реакциями в окружающих породах. Микроорганизмы получают энергию из водорода и метана, серных соединений и радиоактивных элементов Темп жизни здесь очень медленный – некоторые клетки делятся всего раз в тысячу лет. Это требует невероятной энергоэффективности.

Исследование показало, что поверхность и подземные экосистемы неразрывно связаны, хотя между морскими и наземными микробами остаются значительные различия. Кроме того, находки открывают новые перспективы для поиска жизни на других планетах. Если микроорганизмы могут существовать так глубоко под Землей, значит способны существовать и под поверхностью Марса.

«Жидкая вода могла существовать в глубинах других планет, создавая там условия, похожие на земные», – заключил Руфф. – «Возможно, чтобы найти инопланетную жизнь, нам придется копать глубже».

Ранее ученые обнаружили на Марсе странные темные пятна, не похожие ни на что на Земле.

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