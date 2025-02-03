Ученые нашли в астероиде следы древнейших процессов в Солнечной системе

Австралийские исследователи изучили одни из самых древних и хорошо сохранившихся образцов астероида. В ходе работы им удалось пролить свет на процессы, происходившие в далеком прошлом Солнечной системы. Работа опубликована в журнале Nature.

Образцы были собраны в ходе миссии NASA OSIRIS-REx, направленной к астероиду Бенну. Это небесное тело состоит из обломков, оставшихся после разрушения родительского астероида, возраст которого оценивается в 4,5 миллиарда лет. Ученые полагают, что этот астероид когда-то находился за орбитой Сатурна, но был разрушен в результате столкновения. Астероид Бенну интересен тем, что его материал практически не изменился с момента формирования Солнечной системы. Это делает его своеобразной «капсулой времени», которая может рассказать, какими были химические условия в ранней истории нашей планетной системы.

Команда исследователей выявила в образцах различные соли, такие как карбонаты, фосфаты, сульфаты и хлориды. Самой неожиданной находкой стал галит – обычная поваренная соль (NaCl), такая же, как та, что мы используем в пищу.

Образцы были доставлены на Землю в герметичных контейнерах и хранились в идеальной чистоте, чтобы избежать загрязнения земными веществами. Это позволило ученым убедиться, что найденные соли действительно имеют внеземное происхождение.

По словам ведущего автора исследования, Ника Тиммса, эти минералы могли образоваться при испарении солевых растворов, похожих на те, что встречаются в земных соленых озерах. Они играют важную роль в химической эволюции и способны создавать условия для формирования органических молекул – кирпичиков жизни. Открытие подтверждает, что на астероидах древней Солнечной системы могли существовать водные среды, в которых шли химические процессы, схожие с теми, что могли привести к появлению жизни на Земле.

По мнению ученых, полученные данные помогут лучше понять процессы, происходящие на других ледяных телах Солнечной системы, например, на спутнике Сатурна Энцеладе и карликовой планете Церера, где под поверхностью существуют соленые океаны. Хотя на самом Бенну жизни нет, изучение его состава поможет ответить на вопрос: могут ли другие подобные объекты быть обитаемыми?

Ранее ученые обнаружили на Марсе странные темные пятна, не похожие ни на что на Земле.