Ученые рассказали, каким безопасным аналогом стоит заменить соль для продления жизни

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новые рекомендации, в которых советует заменить обычную соль на альтернативы с пониженным содержанием натрия. Эта мера может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлить миллионы жизней по всему миру.

Избыточное потребление соли давно признано фактором риска для здоровья. Оно повышает кровяное давление, увеличивая вероятность развития инсульта, сердечного приступа и болезней почек.

ВОЗ рекомендует употреблять не более 2 граммов поваренной соли в день, но в среднем люди потребляют более 4,3 граммов — в два раза больше нормы. В 2013 году страны-участницы ВОЗ договорились снизить потребление соли на 30% к 2025 году, но цель так и не была достигнута. Теперь этот же ориентир установлен на 2030 год.

В качестве альтернативы ВОЗ предлагает использовать калийсодержащую соль, в которой часть натрия заменена на калий. Это не только снижает потребление вредного вещества, но и одновременно увеличивает поступление полезного минерала, способствующего нормализации давления. Исследования показывают, что такой переход может значительно уменьшить количество сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь миллионов людей.

Главное преимущество этой соли в том, что она практически не отличается по вкусу и свойствам от обычной, поэтому ее легко использовать в повседневной кулинарии. Крупнейшие исследования подтверждают, что большинство людей продолжают ее употреблять даже спустя годы после замены.

Однако существуют и сложности. Например, людям с заболеваниями почек нужно ограничивать потребление калия, поэтому этот продукт не подходит всем. Кроме того, калийсодержащая соль пока доступна не во всех странах и может стоить дороже, чем традиционная.

Еще одним важным вопросом остается производство продуктов питания: большая часть потребляемой соли поступает не из домашней кухни, а из обработанных продуктов. Если калийсодержащая соль станет доступнее и ее использование распространится на уровне производителей, это может стать одним из самых значимых решений в области здравоохранения, способным спасти миллионы жизней.

Ранее ученые назвали простую диету, которая снижает риск хронических заболеваний.