Ученые добились прорыва в понимании регенерации органов

Британские ученые из Ланкастерского университета выяснили, что миндалины могут восстанавливаться после удаления хирургическим путем. Исследование опубликовано на портале The Conversation.

Миндалины, часть лимфатической системы, играют важную роль в защите организма от инфекций. Однако при хронических воспалениях их приходится удалять. Частичная тонзиллэктомия, при которой удаляется только часть миндалин, служит одной из причин их возможного повторного роста.

Этот метод позволяет сократить время восстановления и снизить риск осложнений, но примерно у 6% пациентов, особенно детей, миндалины могут вырасти снова, что иногда требует повторной операции.

Исследователи рассмотрели случай жительницы США по имени Кэти Голден, у которой миндалины полностью восстановились спустя 40 лет после их удаления в детстве. По мнению ученых, повторный рост органов происходит в случаях, когда их остаточная ткань подвергается новому воспалению.

Регенерация миндалин — не единственный пример восстановления органов. Печень, например, способна восстановиться до полноценного размера даже при сохранении всего 10% своей ткани. Селезенка также обладает удивительной способностью к регенерации: после травмы или удаления ее фрагменты могут «приживаться» в брюшной полости, продолжая выполнять свои функции.

В последние несколько лет было показано, что легкие также обладают способностью к регенерации.

Известно, что курение и другие загрязняющие вещества разрушают альвеолы ​​(крошечные воздушные мешочки), через которые кислород поступает в кровь.

Было показано, что прекращение курения позволяет клеткам, избежавшим повреждения от вызывающих рак химических веществ в табачном дыме, помочь регенерировать и заново заселить слизистую оболочку частей дыхательных путей здоровыми клетками.

«Регенерация органов — это научный Святой Грааль. Понимание того, как миндалины, печень или селезенка восстанавливаются, может помочь нам разработать методы восстановления и других тканей», — отметили специалисты.

Ранее стал известен вид мороженного, который можно есть после удаления миндалин.