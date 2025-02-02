В Дании в оружейном жертвоприношении нашли фрагменты римского шлема IV века

Археологи из Уппсальского университета в составе научного коллектива обнаружили вблизи Хеденстеда (Дания) уникальные части римского шлема, которые стали частью большого жертвоприношения железного века. Это первый и самый старый римский шлем IV века, найденный на территории Дании. Об этом сообщает портал Arkeonews.

Находка была обнаружена на месте захоронения, которое состояло из огромного количества оружия и военных предметов, среди которых 119 копий и пик, восемь мечей, пять ножей, три наконечника стрел, топор, конская уздечка, кольчуга и множество других металлических артефактов. Все эти предметы, включая два железных щитка — составные части шлема, были обнаружены в ноябре 2024 года.

Рентгеновские исследования показали, что железные пластины действительно принадлежат части римского шлема. Щечный щиток украшен перевернутыми завитками, напоминающими букву «S». Тулья (верхняя часть) шлема, однако, не была найдена.

Исследователи предполагают, что римский шлем был разрушен после победы скандинавов в битве, а его части были распределены среди воинов. Аналогичные следы разделения оружия — например, отделение наконечников копий от древков и лезвий мечей от рукоятей — указывают на то, что это были военные трофеи, передававшиеся победителям.

По словам ученых, римские шлемы крайне редки в Скандинавии. Описанная находка не имеет равных аналогов в археологических раскопках региона. Похожие предметы встречаются только в северной Германии и Швеции. Исследователи также отметили, что некоторые из найденных артефактов, включая части шлема, будут выставлены в Культурном музее в Вайле.

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