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Власти Тайваня призвали ведомства не использовать китайскую нейросеть DeepSeek

Власти Тайваня призвали госучреждения не использовать китайский чат-бот DeepSeek
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Правительственные учреждения Тайваня не должны использовать китайский чат-бот с технологией искусственного интеллекта DeepSeek. Об этом сообщило тайваньское ведомство по делам цифровых технологий, пишет газета Taipei Times.

Власти Тайваня считают, что работа DeepSeek подразумевает «передачу и утечку информации».

«Это продукт, который ставит под угрозу информационную безопасность», — цитирует издание заявление ведомства.

Оно пообещало следить за китайскими технологическими разработками и вносить коррективы в политику информационной безопасности Тайваня.

29 января сообщалось, что руководство Военно-морских сил США запретило своим служащим использовать китайский чат-бот DeepSeek в связи с потенциальными проблемами в сфере безопасности и этическими соображениями, которые обусловлены происхождением сервиса.

За один день китайская языковая модель DeepSeek-R1 смогла стать одним из самых популярных приложений в мире, обвалить акции Nvidia на $600 млрд и стать конкурентом ChatGPT. «Газета.Ru» протестировала нейросеть, чтобы ответить, почему все заговорили о DeepSeek, что она умеет, чем удивляет и как ей пользоваться в России.

Ранее Трамп отреагировал на появление обрушившего акции Nvidia китайского ИИ-проекта.

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