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Ученые рассказали, можем ли мы использовать гравитационные волны для общения с внеземными цивилизациями

arXiv: гравитационные волны можно использовать для передачи информации
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Depositphotos

Современные технологии связи в космосе сталкиваются с серьезными ограничениями: радиоволны теряют силу на больших расстояниях, подвержены искажениям и зависят от погодных условий. Ученые из Кембриджского университета Хоутьянфу Ваном и Озгюром Б. Аканом предложили альтернативный подход — использование гравитационных волн для передачи информации. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Гравитационные волны — колебания в ткани пространства-времени, впервые зафиксированные в 2015 году, обладают способностью распространяться без потерь на огромные расстояния, не подвергаясь воздействию межзвездной среды. Это делает их перспективным инструментом для межзвездной связи, особенно в будущих миссиях за пределы Солнечной системы. В новой работе ученые рассмотрели существующие теоретические модели такого процесса и пути к их практическому воплощению.

Главной задачей остается создание искусственных гравитационных волн. В отличие от астрономических событий, таких как слияние черных дыр, лабораторные методы пока не позволяют генерировать достаточно мощные колебания пространства-времени. Попытки использовать пьезоэлектрические кристаллы, суперпроводники и лазеры пока не принесли ощутимых результатов. Однако исследователи уверены, что разработка новых материалов и технологий позволит приблизиться к решению этой проблемы.

Гравитационная связь также сталкивается с техническими сложностями, такими как фоновый шум, ослабление сигнала и влияние космических структур. Ученые подчеркивают необходимость создания детекторов, способных работать в широком диапазоне частот и амплитуд, а также разработки методов модуляции сигнала, аналогичных радиосвязи.

Несмотря на то что практическое применение гравитационных волн в качестве средства связи пока остается недостижимым, ученые считают это направление многообещающим. В долгосрочной перспективе оно может изменить подход к межзвездным коммуникациям и стать ключевым элементом освоения дальнего космоса.

Ранее в одной из галактик обнаружили аномальные шаровые скопления.

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