Получены результаты первого поиска легкой темной материи

Исследователи из коллаборации NEON опубликовали результаты первого прямого поиска легкой темной материи — гипотетических легких частиц, которые могут слабо взаимодействовать с обычной материей. Эксперимент проводился с использованием детектора NEON, расположенного всего в 23,7 метрах от ядерного реактора Hanbit в Южной Корее. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Команда NEON использовала ядерный реактор как источник мощного потока частиц света фотонов, которые могут превращаться в темные фотоны — гипотетические частицы, взаимодействующие с обычной материей через слабое смешивание с обычными фотонами. Согласно теории, эти темные фотоны могут затем распадаться на легкую темную материю.

«Мы вдохновились идеей, что ядерные реакторы, испускающие большое количество высокоэнергетических фотонов, могут стать естественной средой для проверки новых теорий о темной материи», — рассказал Хенсу Ли, один из авторов работы.

Эксперимент NEON фокусировался на поиске взаимодействий темной материи с электронами. Первые измерения охватили диапазон масс от 1 кэВ/c² до 1 МэВ/c², который ранее не исследовался в прямых экспериментах.

Анализ данных показал, что, хотя ученым не удалось обнаружить явных сигналов легкой темной материи, они смогли улучшить предыдущие ограничения на ее свойства.

«Нам удалось улучшить существующие ограничения по поиску темной материи в тысячу раз», — отметил Ли.

Исследователи считают, что их подход может значительно расширить методы поиска темной материи. В будущем они планируют повысить чувствительность детектора, снизив энергетический порог и улучшив систему защиты от шумов, что позволит исследовать ещё более легкие и слабо взаимодействующие частицы.

«Использование ядерного реактора как источника фотонов и контролируемой лаборатории для экспериментов демонстрирует перспективность этого метода», — подчеркнул Ли.

Ранее были обнаружены экзопланеты, распадающиеся на части.