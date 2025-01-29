Обнаружены экзопланеты, распадающиеся на части

Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Пенсильвании обнаружили две экзопланеты, которые разрушаются под воздействием высокой температуры своих звезд. Эти планеты оставляют за собой длинные хвосты из пыли, напоминающие кометные. Препринт работы опубликован на портале arxiv.

Обнаруженные объекты относятся к классу ультракороткопериодических планет — они совершают полный оборот вокруг своих звезд всего за несколько часов. Из-за близости к звездам они подвергаются экстремальному нагреву, интенсивному излучению и гравитационному воздействию. Такие условия делают их нестабильными, и они постепенно испаряются. Астрономы ранее знали лишь о трех подобных планетах, и их происхождение остается загадкой. Они, вероятно, мигрировали на свою нынешнюю орбиту, а не сформировались там изначально.

Первая обнаруженная планета, BD+054868Ab, совершает полный оборот вокруг звезды за 1,27 дня. Ученые нашли у нее два хвоста из пыли: один из более крупных частиц на переднем крае, другой — из более мелких частиц позади планеты.

«Мы наблюдаем последние часы существования этой умирающей планеты. Ее пылевые хвосты достигают длины в девять миллионов километров, охватывая более половины ее орбиты», — отметил доктор Марк Хон.

Планета теряет массу со скоростью 10 земных масс за миллиард лет, и, учитывая ее размеры, сравнимые с Луной, она полностью исчезнет в течение нескольких миллионов лет.

Вторую разрушающуюся планету, K2-22b, обнаружили в рамках расширенной миссии телескопа Кеплер. Она вращается вокруг красного карлика за 9,1 часа. Ученые изучили ее пылевые выбросы с помощью телескопа Джеймса Уэбба и обнаружили необычные газовые следы, напоминающие кометные.

«Эти планеты буквально выбрасывают своё содержимое в космос, и теперь у нас есть возможность изучить их состав», — добавил доктор Ник Тусей из Университета Пенсильвании.

Анализ показал, что выбрасываемый материал содержит магниевые силикаты, вероятно, происходящие из мантии планеты. Однако спектральные линии NO и CO2 удивили ученых, так как такие соединения чаще встречаются на ледяных телах, а не на каменистых планетах.

Исследователи надеются использовать телескоп Джеймса Уэбба для дальнейшего изучения BD+054868Ab, так как ее родительская звезда в 100 раз ярче, чем у других известных разрушающихся планет. Это позволит получить более точные данные о составе выбрасываемой материи.

Ранее астрономы нашли потенциально обитаемую суперземлю недалеко от Солнечной системы.