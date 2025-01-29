ДНК раскрыла истинное происхождение Христофора Колумба

Анализ генетических данных, проведенный группой ученых под руководством судмедэксперта Хосе Антонио Лоренте из Университета Гранады, показал, что Христофор Колумб мог иметь испанское или сефардско-еврейское происхождение, а не итальянское, как считалось ранее. Об этом сообщает портал Science Alert (SciAlert).

До сих пор большинство историков полагались на документы, в которых сам Колумб называл Геную своим родным городом. Однако исследователи изучили ДНК его сына Фердинанда и брата Диего и обнаружили, что их Y-хромосома и митохондриальная ДНК соответствуют испанскому или еврейскому происхождению.

Версия о том, что Колумб мог быть тайным евреем, не нова. Некоторые исследователи указывали на особенности его завещания и необычную структуру писем. Согласно этой гипотезе, он мог родиться в Испании в семье, скрывающей свое еврейское происхождение, особенно в условиях преследований XV века.

Однако ученые пока не могут утверждать, что Колумб точно не был уроженцем Генуи. В XV веке многие изгнанные из Испании евреи пытались найти убежище в этом итальянском городе, хотя далеко не всем это удавалось. Также бывший директор Национального института токсикологии и судебной медицины Испании Антонио Альонсо отметил, что в документальном фильме, где впервые объявили о находке, не было представлено конкретных данных, что затрудняет их независимую проверку.

Даже если гипотеза подтвердится, происхождение человека — это не только вопрос ДНК. Колумб, вне зависимости от своих корней, вошел в историю как итальянский мореплаватель на службе Испанской короны, чье наследие продолжает вызывать споры и переосмысление.

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