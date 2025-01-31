Ушные мышцы, которые, как считалось ранее, не используются людьми, все же работают

Ученые из Саарландского университета под руководством Андреаса Шрера обнаружили, что при сосредоточенном слушании у людей активируются мышцы, которые ранее считались бесполезными. Эти мышцы, которые наши предки использовали для движения ушной раковины, по-прежнему работают, когда мы пытаемся различить звуки в шумной среде. Работа опубликована в журнале Frontiers in Neuroscience (FNeuro).

У людей есть три крупных ушных мышцы — верхняя, задняя и передняя, — но их роль в повседневной жизни минимальна. Однако в новой работе исследователи обнаружили, что верхняя ушная мышца становится активной, когда человек пытается сосредоточиться на звуках в шумной обстановке.

«Мы выяснили, что эти мышцы работают не просто рефлекторно, а могут быть частью механизма направленного внимания, особенно в сложных для слушания условиях», — отметил доктор Андреас Шрер.

Чтобы подтвердить гипотезу, ученые провели эксперимент с 20 участниками без проблем со слухом. К их ушным мышцам прикрепили электроды, а затем воспроизводили аудиокнигу с различными уровнями фонового шума в виде подкастов. В трех разных режимах усложнялись условия: отвлекающий звук становился громче и был все больше похож на голос диктора аудиокниги.

Результаты показали, что верхняя ушная мышца активировалась все сильнее при увеличении сложности задания. При этом чем сложнее было слушать, тем чаще участники теряли нить повествования, а точность ответов на вопросы по содержанию аудиокниги в сложных условиях снижалась.

Хотя движения ушных мышц слишком малы, чтобы реально улучшить восприятие звука, исследование подтверждает, что они все еще играют роль в сосредоточенном слушании.

«Наш ушной моторный аппарат делает все возможное, несмотря на то, что не используется активно уже 25 миллионов лет», — заключил Шрер.

Теперь ученые планируют изучить, как эта особенность проявляется у людей с нарушениями слуха, а также выяснить, влияет ли напряжение мышц на искажение звуков.

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