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Названа опасность быстрой разморозки продуктов

Технолог Гертле-Загорская: при быстрой разморозке в продуктах размножаются бактерии

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вместо того, чтобы оставлять мясо размораживаться при комнатной температуре или в микроволновке, переложите его из морозильной камеры в холодильник. Это предотвратит размножение в продукте опасных бактерий, рассказала «Газете.Ru» главный технолог Grow Food, специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская.

«У не полностью размороженного продукта центр чаще всего все еще ледяной, а в оттаявшей части создаются идеальные условия для роста бактерий — образовавшаяся влага после разморозки и тепло. Например, в такой среде может активизироваться сальмонелла — бактерия, вызывающая пищевое отравление», – рассказала специалист.

Вместо разморозки на кухонном столе при комнатной температуре (20-25°C) продукт можно положить в холодильник. Этот способ более медленный, но безопасный.

«Кроме того, быстрая разморозка может привести к неравномерному приготовлению. Внутренние части продукта остаются замороженными, поэтому блюдо прогревается по-разному. Например, можно получить стейк, который пережарен снаружи и недожарен внутри. Также есть риски потери вкуса и текстуры. Мясо и рыба, подвергнутые шоковой разморозке теряют сок и вкус. В приготовленном виде они получатся сухими и невкусными», – заключила технолог.

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