Названы пять методов предотвращения облысения

Предотвратить облысение возможно, для этого существует несколько методик, подбор которых зависит от типа алопеции. Среди них лекарственные препараты, плазмотерапия, лазерная терапия, мезотерапия и трансплантация волос. Лечение может стоить от двух до 300 тыс. руб. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

«Среди лекарственных препаратов можно выделить миноксидил. Это препарат местного применения, который стимулирует рост волос. А также финастерид — таблетированный препарат, который предотвращает повреждение волосяных фолликулов. Однако он требует рецепта и может иметь побочные эффекты», — рассказала врач.

PRP- или плазмотерапия включает инъекцию обогащенной тромбоцитами плазмы крови пациента в область кожи головы. Плазма содержит факторы роста, которые стимулируют регенерацию тканей и улучшают кровообращение, что способствует росту волос.

«Третий метод — лазерная терапия. Низкоинтенсивное лазерное излучение стимулирует кровообращение и метаболизм в клетках кожи головы, способствуя улучшению состояния волос. Мезотерапия или микроинъекции коктейлей из витаминов, аминокислот и других полезных веществ непосредственно в кожу головы обеспечивают местное питание и укрепление волосяных фолликулов», – рассказала доктор.

Последний метод — трансплантация волос. Это хирургическая процедура, при которой волосы пересаживаются из донорской зоны (обычно затылка) в зону облысения. Она даёт долгосрочный результат, но довольно дорого стоит.

«Стоимость лечения облысения зависит от выбранного метода. Например, препараты могут обойтись в 1,5-2 тыс. руб. за флакон миноксидила или упаковку финастерида. Трансплантация волос обойдется от 50 000 до 300 000 рублей и выше, в зависимости от количества трансплантатов и клиники. PRP-терапия: от 10 000 до 40 000 рублей за процедуру. Лазерная терапия и мезотерапия – от 1500 рублей за процедуру (курс – в среднем 5-10 процедур, то есть 7,5-15 тыс. руб.)», – отметила врач.

Предотвратить облысение возможно, но многое зависит от причин, вызвавших проблему. Поэтому при первых признаках повышенной потери волос надо обращаться к врачам-трихологам. Самолечение в данном случае не принесет результатов. Только врач сможет установить правильный диагноз, подобрать схему терапии.

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