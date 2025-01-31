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Американская компания Firefly Aerospace начнет запускать ракеты из Швеции

SpaceNews: запуски ракет Alpha с космодрома в Швеции начнутся в 2026–2027 годах
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Firefly Aerospace/Everyday Astronaut

Американская компания Firefly Aerospace в 2026–2027 годах начнет запускать ракеты Alpha с космодрома Эсрейндж, расположенного в Швеции. Об этом пишет издание SpaceNews.

По информации журналистов, запуски стартуют в конце 2026 года или в начале 2027 года. Более того, в первом квартале следующего года Firefly Aerospace планирует приступить к запускам ракет с космодрома Уоллопс. Он находится в американском штате Вирджиния.

В материале приводятся слова вице-президента компании по ракетам-носителям Адама Оукса, который связал расширение географии запусков ракет с загруженностью других доступных компании полигонов. Речь идет о космодромах в штатах Флорида и Калифорния.

«Там образовались пробки, и даже такие простые вещи, как погода, становятся главной причиной задержек», — подчеркнул специалист.

При этом он придал особое значение партнерству Firefly Aerospace со шведским космодромом Эсрейндж. Оукс назвал это взаимодействие идеальным для создания площадки для запуска ракет компании за пределами США.

«Эсрейндж практически сделал все для научного сообщества в космосе, кроме запуска орбитальной ракеты», — уточнил вице-президент.

Ранее в корпорации «Роскосмос» раскрыли сроки испытаний многоразовой ступени ракеты «Амур-СПГ».

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