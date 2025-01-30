Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы заболевания, повышающие риск летального исхода от COVID-19

The Lancet: заболевания почек повышают риск летального исхода от COVID-19
close
Depositphotos

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Глазго установили, что у людей с редкими заболеваниями, бесплодием и болезнями почек повышен риск летального исхода после COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Digital Health.

Исследователи использовали крупномасштабные электронные медицинские карты для изучения распространенности редких заболеваний и связанных с ними рисков. В общей сложности были проанализированы данные 58 миллионов человек.

Ученые установили, что люди с редкими заболеваниями имеют почти в пять раз более высокий риск уйти из жизни по причине COVID-19, чем представители общей популяции. Отмечается, что риск для жизни сохраняется даже у полностью вакцинированных лиц.

Дополнительно ученые проанализировали корреляцию между распространенными патологиями и вероятностью летального исхода после перенесенного COVID-19. Среди заболеваний, которые наиболее значительно повышали этот риск, оказались бесплодие и болезни почек.

Ранее был назван напиток, продлевающий жизнь при болезнях почек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами