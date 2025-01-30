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Ученые создали «пластырь» для сердца из клеток крови

Nature: создан «пластырь» из клеток крови для укрепления сердца
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Shutterstock

Исследователи из Университетского медицинского центра Геттингена в Германии разработали биологический трансплантат из «перепрограммированных» клеток крови, способный стабилизировать и восстанавливать сердечную мышцу. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Более 64 миллионов людей по всему миру страдают от сердечной недостаточности, вызванной такими факторами, как инфаркты, гипертония и ишемическая болезнь сердца. Трансплантация сердца остается дорогостоящей и сложной процедурой с долгим ожиданием донорского органа, а искусственные насосы могут вызвать осложнения. Немецкие исследователи предложили новый, революционный подход — биологические трансплантаты, выращенные в лаборатории.

Новая технология включает в себя «перепрограммирование» клеток крови в стволовые клетки, которые затем превращаются в клетки сердечной мышцы и соединительной ткани. Эти клетки помещаются в коллагеновый гель и выращиваются в форме шестиугольных «пластырей», размер которых составляет 10 см в длину и пять в ширину.

По словам ученых, полученные клеточные образцы обладают характеристиками молодой сердечной мышцы, подобными ткани миокарда четырех–восьмилетнего ребенка.

Исследователи отметили, что преимущество использования нового метода заключается в том, что пластырь можно имплантировать в сердце без риска возникновения опухолей или нарушений сердечного ритма, что часто наблюдается при прямом введении клеток.

В ходе испытаний технологии на макаках-резусах не было выявлено никаких признаков серьезных осложнений, таких как нарушения ритма сердца или развитие опухолей. Напротив, спустя полгода после имплантации пластырей у животных наблюдалось утолщение сердечной стенки и улучшение функции миокарда.

Ранее был развеян миф о вреде картофеля для сердца.

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