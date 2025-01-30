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Ученые рассказали, что в отношениях делает жизнь более осмысленной

JPSP: общее восприятие реальности в отношениях придает жизни смысл
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых установила, что партнеры, разделяющие общее восприятие мира, испытывают меньше неопределенности и ощущают большую наполненность жизни смыслом. Этот эффект выходит за рамки простого чувства удовлетворенности отношениями. Работа опубликована в журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Ранее исследования фокусировались на том, как люди находят смысл в жизни через личные достижения и ценности. Однако ученые решили изучить менее исследованный аспект — как романтические отношения помогают уменьшить неопределенность и добавить осмысленность жизни.

В серии из пяти экспериментов исследователи оценивали влияние общего восприятия реальности на чувство осмысленности жизни в различных контекстах: от личных бесед до работы в стрессовых условиях. В лабораторном эксперименте с 103 парами выяснилось, что партнеры, которые чаще соглашались друг с другом или завершали фразы друг друга, чувствовали себя более уверенными в жизни.

Также было установлено, что общий взгляд на проблему снижал тревожность и способствовал ощущению смысла, а наличие общего восприятия с партнером помогало справляться с неопределенностью и находить смысл даже в условиях высокой стрессовой нагрузки.

Результаты доказывают, что романтические отношения помогают людям лучше понимать мир и находить смысл даже в сложных ситуациях. Это открытие может быть полезно при разработке стратегий поддержки в кризисных ситуациях и в семейной терапии.

В дальнейшем ученые планируют выяснить, могут ли различия в восприятии реальности иногда быть полезными — например, в рабочих процессах, требующих креативности. Кроме того, они хотят изучить, как общий взгляд на мир проявляется в разных культурах и типах отношений.

Ранее стало известно, что может снизить шансы на успех в приложениях для знакомств.

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