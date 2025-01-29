Стало известно, что может снизить шансы на успех в приложениях для знакомств

Польские ученые выяснили, что вегетарианцы могут восприниматься как менее привлекательные партнеры для встреч, особенно среди мясоедов в странах с сильными мясными традициями, таких как Польша. Участники исследования, все из которых были гетеросексуальными мясоедами, оценили профили вегетарианцев менее положительно, чем профили с отсутствием упоминания о диетических привычках. Работа опубликована в журнале Social Psychological Bulletin (SPB).

Исследование, возглавленное Доминикой Адамчик из Варшавского университета, было направлено на изучение того, как диетические привычки, особенно вегетарианство, влияют на восприятие привлекательности и поиск подходящих романтических партнеров. В обществе, где пищевые привычки играют важную роль в отношениях, вегетарианство часто рассматривается как социальная идентичность, а не просто диетический выбор, что может вызывать предвзятость у мясоедов.

В исследовании приняли участие 404 гетеросексуальных мясоеда (204 женщины и 200 мужчин) в возрасте от 18 до 82 лет. Участники оценивали профили потенциальных партнеров с разными мотивами вегетарианства (этическими, экологическими или другими) или без упоминания о диете. Результаты показали, что профили без информации о диете оценивались более положительно, чем профили вегетарианцев. В частности, вегетарианцы, мотивированные заботой о здоровье, получили самые низкие оценки по различным показателям, включая готовность к встречам.

Интересно, что вегетарианцы воспринимались как менее маскулинные мужчины и менее фемининные женщины по сравнению с мясоедами. Эти данные могут быть объяснены через культурные и психологические теории, в частности, эффектом «схожести», когда людей больше привлекают те, кто разделяет их ценности и стиль жизни.

Для мужчин, живущих в традиционном патриархальном обществе, вегетарианство может рассматриваться как отклонение от социальных норм, особенно с учетом того, что потребление мяса ассоциируется с силой и мужественностью. В связи с этим отказ от мяса может восприниматься как вызов этим традиционным ожиданиям.

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