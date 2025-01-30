Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новая технология поможет отследить загадочные частицы

Nature Photonics: новая технология поможет точно отслеживать темные частицы
close
Institute of Modern Physics

Группа ученых из Геттингенского университета совершила прорыв в изучении темных экситонов — квантовых частиц, играющих ключевую роль в солнечных батареях, светодиодах и детекторах. Разработанная ими методика ультрабыстрой импульсной микроскопии позволила впервые отследить их образование с невероятной точностью. Работа опубликована в журнале Nature Photonics.

Экситоны представляют собой пары, состоящие из электрона и оставленной им «дырки». В отличие от обычных экситонов, которые могут испускать свет, темные экситоны не испускают фотоны (частицы света), что делает их трудноуловимыми. Однако именно они оказывают значительное влияние на поведение двумерных полупроводниковых материалов, используемых в оптоэлектронике.

В новом исследовании ученые разработали методику, позволяющую отслеживать динамику экситонов в пространстве и времени. Для этого они применили метод ультрабыстрой импульсной микроскопии и изучили структуру, состоящую из диселенида вольфрама (WSe₂) и дисульфида молибдена (MoS₂). Исследователи смогли зафиксировать появление темных экситонов всего за 55 фемтосекунд с пространственным разрешением 480 нанометров.

«Эта методика позволила нам зафиксировать экситоны с высокой точностью», — отметил ведущий автор работы доктор Давид Шмитт.

Результаты исследования помогут оптимизировать свойства полупроводниковых материалов, что, в свою очередь, приведет к улучшению эффективности солнечных батарей и других электронных устройств.

«Мы получили фундаментальные знания о том, как характеристики материала влияют на движение носителей заряда», — добавил доктор Марсель Ройцель, один из авторов исследования.

Ученые планируют использовать новую методику для изучения и других перспективных материалов.

Ранее астрономы зафиксировали таинственные волны из глубокого космоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами