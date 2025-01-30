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Тысячи запутанных атомных ядер помогут улучшить квантовые сети

Nature Physics: запутанные ядра помогут масштабировать квантовые сети
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Lawrence Livermore National Laboratory

Исследователи из Кавендишской лаборатории Кембриджского университета совершили прорыв в области квантовых технологий, создав функциональный квантовый регистр с использованием тысяч атомов внутри полупроводниковой квантовой точки. Это открывает путь к созданию масштабируемых квантовых узлов, необходимых для построения полноценных квантовых сетей. Работа опубликована в журнале Nature Physics.

Квантовые точки — это наноструктуры, обладающие уникальными оптическими и электронными свойствами благодаря квантово-механическим эффектам. Они уже применяются в дисплеях, но для квантовых коммуникаций их основное преимущество заключается в способности излучать одиночные частицы света фотоны. Однако для полноценной работы квантовых сетей требуются не только источники фотонов, но и стабильные кубиты (квантовые единицы информации), способные хранить и обрабатывать информацию.

В новой работе ученые использовали атомы внутри квантовой точки для создания многочастичного квантового регистра, способного надежно хранить информацию. Совместно с коллегами из Университета Линца исследователи привели 13 тысяч атомных ядер в особое запутанное состояние, известное как «темное состояние». Оно минимизирует взаимодействие с окружающей средой, что повышает стабильность системы.

Эксперименты показали, что созданная система демонстрирует точность хранения информации на уровне 69%. Это значительный шаг вперед в использовании квантовых точек в качестве масштабируемых квантовых узлов.

«Наш прорыв демонстрирует, как квантовая оптика может трансформировать квантовые устройства», — отметил ведущий автор исследования профессор Мете Ататюре.

Следующая цель команды — увеличить время хранения квантовой информации до десятков миллисекунд, что позволит использовать квантовые точки в качестве промежуточных квантовых запоминающих устройств в квантовых ретрансляторах. Это критически важно для объединения удаленных квантовых компьютеров в единую сеть.

Ранее был найден новый способ стабилизации квантовых систем.

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