Российские ученые нашли новый фактор, влияющий на тип старения

Ученые НовГУ исследовали возрастные особенности строения кожи у женщин с разными морфотипами старения. Оказалось, что микроциркуляция кожи влияет на то, как люди стареют. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Возрастным изменениям подвержены все слои кожи и расположенные в них сосуды. В коже и подкожной клетчатке происходят структурные изменения, которые на поверхности приобретают форму складок или морщин. Механизм их формирования до сих пор не до конца ясен.

В исследовании приняли участие 60 женщин в возрасте от 45 до 55 лет. Анализ типа старения лица проводился методом ультразвукового сканирования. Оценивали эхогенность (яркость изображения, которая характеризует плотность органа) отдельных слоев дермы и подкожной клетчатки. Измеряли толщину эпидермиса, дермы и глубоких слоев кожи лба, скуловой, щечной, подбородочной, поднижнечелюстной областей и шеи, с оценкой сосудистых элементов.

У участниц были выявлены три основных типа старения — мелкоморщинистый, деформационный и комбинированный. При всех видах старения отмечались различные нарушения микроциркуляции крови.

На УЗИ определялось увеличение диаметров венозного и переходного отделов капилляров, депонирование крови, венозный застой и, как следствие, разрушение капилляров. При увеличении объема крови в микрососудах возрастал перфузионный баланс — приток крови доминировал над ее оттоком.

По словам ученых, различные морфотипы старения проявляются разной толщиной, механическими свойствами кожи и особенностями микроциркуляции. Методы коррекции старения кожи должны быть комплексными и зависеть от доминирующего вида старения, возраста, типа кожи. Ультразвуковое сканирование даёт возможность

индивидуально подойти к коррекции возрастных изменений, учесть особенности строения и кровоснабжения кожи каждого пациента и контролировать эффективность проводимого лечения.

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