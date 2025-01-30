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Мех белых медведей имеет «функцию размораживания», выяснили ученые

SciAdv: жир на шерсти белых медведей обеспечивает ей «функцию размораживания»
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Вера Костамо/РИА «Новости»

Ученые из Тринити-колледжа в Дублине и Норвежского Университета Бергена установили, что структура шерсти белых медведей и жировой слой на волосках помогают предотвращать прилипание льда к их меху и коже подобно тому, как химические вещества для скольжения уменьшают трение лыж о снег. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Исследователи долго не могли понять, как медведям удается избегать появления «сосулек» на шерсти в суровых арктических условиях. В ходе лабораторных экспериментов удалось выяснить, что мех белых медведей, в отличие от шерсти других животных, покрыт особым маслянистым слоем, который предотвращает обледенение.

Ученые сравнили мех белого медведя с лыжными «шкурами», покрытыми фторуглеродом — химическим веществом, которое используется при производстве мазей для лучшего скольжения лыж по мокрому снегу в условиях высокой влажности. Результаты показали, что мех белого медведя, не очищенный от масла, оказался значительно более эффективным в предотвращении прилипания льда, чем другие материалы, в том числе человеческие волосы.

Исследование также подчеркнуло важное различие между механизмами противообледенения у медведей и пингвинов, чьи перья имеют гидрофобные свойства, предназначенные для сброса воды. Жир на шерсти белых медведей, в свою очередь, помогает им передвигаться по суше (морскому льду), не создавая шума и не привлекая внимания добычи.

По словам ученых, их открытие в будущем может вдохновить на создание инновационных, экологически чистых материалов для применения в различных областях — от спортивной экипировки до аэрокосмической отрасли.

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