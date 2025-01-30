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Стало известно, чем грозит столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году

Астроном Нароенков: падение астероида 2024 YR4 на Землю может вызвать цунами
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Addy Graham/University of Arizona

Столкновение астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году может вызвать большие волны и цунами, если он упадет в океан. Об этом «Москве 24» рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

При этом спрогнозировать, какие последствия наступят при падении небесного тела на поверхность Земли трудно, потому что это будет зависеть от разных факторов, добавил эксперт. Однако он отметил, что вероятность столкновения астероида с планетой пока составляет около 1%.

«Возможно, вероятность столкновения астероида с Землей вообще снизится до 0%, и специалисты уберут его из списка опасных объектов. Может быть, небесное тело пролетит на расстоянии порядка 35–40 тыс. километров над поверхностью нашей планеты и никакого вреда не принесет», — допустил Нароенков.

Накануне астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Станислав Короткий говорил, что открытый астрономами в декабре прошлого года астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году. По его словам, вероятность столкновения с Землей оценивается разными структурами от 0,5 до 6%. Ученый добавил, что неопределенность связана с небольшим периодом наблюдений за астероидом и большим временным промежутком, на который делается прогноз.

Ранее российские ученые предложили пролететь мимо астероида на пути к Венере в 2030-х годах.

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