Обнаружен паразит, который превращает муравьев в зомби

Группа исследователей из Копенгагенского университета обнаружила, что существует паразит, который может подчинять себе муравьев, превращая их в зомби. Отмечается, что плоский червь Dicrocoelium dendriticum, который находит временное место проживания внутри малых лесных муравьев, овладевает мозгом насекомого и сбивает его циркадные ритмы. Об этом сообщает Behavioral Ecology.

Находясь в организме муравья, двуустка дожидается, пока температура не станет такой, как на закате или восходе — когда животные покидают муравейник. В этот момент паразит вынуждает временного носителя подниматься вверх по стеблю травы. Таким образом двуустка пытается попасть в пищеварительную систему крупных животных — коров и овец. Если муравей не был съеден парнокопытным вместе с травой — паразит отпускает контроль до тех пор, пока условия снова не станут подходящими.

Ученые отметили, что паразиты находятся в особой капсуле, защищающей его от желудочной кислоты хозяина. Если муравья съедят, то капсула с двуусткой лопнет, высвободив в организм коровы или оленя около 200 личинок.

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