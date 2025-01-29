Находка окаменевшей рвоты раскрыла секрет диеты доисторических рыб

The Guardian: в Дании обнаружили окаменелые рвотные массы возрастом 66 млн лет

В Дании палеонтолог-любитель Питер Беннике сделал неожиданное открытие, обнаружив окаменелые рвотные массы возрастом около 66 млн лет. Мужчина нашел субстанцию из мелового периода на скалах Стевнс, признанных объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает газета The Guardian.

Беннике заметил в куске породы странные фрагменты, напоминающие части морских лилий — родственных морским звездам существ. Он отнес окаменелость в Музей восточной Зеландии.

Анализ показал, что это окаменелые остатки рвоты, которую оставила рыба, обитавшая в древнем море.

Массы содержали скелетные пластины двух видов морских лилий, которые рыба не смогла переварить.

По словам палеонтолога Йеспера Милана, такие находки редки, поскольку морские лилии — малопитательная пища. Их скелеты состоят из известковых пластин, которые древние рыбы, вероятно, отрыгивали.

Скалы Стевнс — известное место для палеонтологов-любителей. Здесь часто находят окаменелости возрастом до 70 млн лет, включая останки акул и морских рептилий. Однако окаменелая рвота — первая в своем роде находка для региона.

Ранее на британском побережье нашли зуб древнего морского животного.