Стало известно, как микробы спасают мир от токсичного угарного газа

NCB: ежегодно микробы нейтрализуют 250 млн тонн угарного газа во всем мире

Австралийские ученые из Университета Монаша и Мельбурнского университета раскрыли механизм, благодаря которому микробы ежегодно нейтрализуют 250 млн тонн угарного газа (CO) — опасного загрязнителя, ежегодные выбросы которого превышают 2 млрд тонн. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Chemical Biology (NCB).

Ключевую роль в этом процессе играет фермент CO-дегидрогеназа, который позволяет микробам извлекать энергию из CO.

«Эти микроорганизмы действуют как невидимые экосистемные инженеры. Они превращают губительный газ в полезный ресурс для своих клеток», — объяснила соавтор исследования из Института биомедицинских открытий Монаша Эшли Кропп.

Ученые выяснили, что фермент работает на атомном уровне, захватывая молекулы CO из атмосферы. Этот механизм используют триллионы микробов в почвах и водоемах, что делает их глобальным природным «фильтром».

Поглощение CO микробами не только снижает уровень токсичного газа, но и косвенно борется с глобальным потеплением. Кроме того, эти микроорганизмы производят примерно половину кислорода на планете.

По словам ученых, открытие говорит о том, что даже невидимые организмы критичны для выживания человечества.

Ранее исследователи нашли причину резкого роста метановых выбросов во всем мире.