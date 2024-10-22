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Ученые обнаружили неожиданную причину всплеска глобальных выбросов метана

PNAS: микробы выделяют в атмосферу больше метана, чем ископаемое топливо

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Unsplash

Американские ученые из Колорадского университета в Боулдере выяснили причину увеличения выбросов метана во всем мире за последние несколько лет. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Метан (CH4) — мощный парниковый газ, ответственный примерно за треть потепления планеты с начала индустриальной революции. Хотя в атмосфере содержится меньше CH4, чем углекислого газа (CO2), метан задерживает примерно в 30 раз больше тепла, чем CO2.

Предыдущие исследования показали что на добычу ископаемого топлива приходится около 30% мировых выбросов метана.

Но микробные источники, такие как водно-болотные угодья, крупный рогатый скот и свалки, остаются еще более значительным источником метана, на долю которого приходится более половины мировых выбросов.

В новой работе ученые проанализировали образцы воздуха из 22 мест по всему миру, а затем изучили типы атомов углерода в метановых пробах. Это позволило установить происхождение газа.

Специалисты обнаружили, что резкое увеличение содержания метана в атмосфере между 2020 и 2022 годами было вызвано почти исключительно микробными источниками. С 2020 года их вклад вырос до более чем 90%.

Остается неясным, произошло ли увеличение микробных выбросов из естественных источников, таких как водно-болотные угодья, или из антропогенных источников, таких как свалки и сельское хозяйство. Команда намерена выяснить это в ходе новых исследований.

Ранее ученые обнаружили неочевидный источник метановых выбросов в тундре.

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