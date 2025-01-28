Астрономы нашли потенциально обитаемую суперземлю недалеко от Солнечной системы

Швейцарские ученые из Женевского университета обнаружили новую экзопланету HD 20794 d, расположенную сравнительно недалеко от Земли. Оказалось, что мир находится в обитаемой зоне звезды, что говорит о шансе наличия условий для поддержания жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Как показали наблюдения, HD 20794 d расположена в 19,7 светового года от нашей планеты, что в масштабах Вселенной можно считать близким соседством.

HD 20794 d представляет собой суперземлю с массой примерно в шесть раз больше земной. Она вращается вокруг желтого карлика, который несколько тусклее Солнца. Дистанция между звездой и планетой делает возможным существование жидкой воды на ее поверхности. Однако орбита HD 20794 d довольно сильно вытянута. Это значит, что она проводит часть своего года на более горячих и более холодных краях обитаемой зоны.

Эта конфигурация представляет особый интерес для астрономов, поскольку она позволяет корректировать теоретические модели и проверять свое понимание понятия обитаемости планеты. Если на HD 20794 d есть вода, она перейдет из состояния льда в жидкое состояние, благоприятствующее появлению жизни, во время обращения планеты вокруг звезды.

С открытием HD 20794 d стала 12-й ближайшей к Земле потенциально обитаемой планетой.

Ранее ученые рассказали, как появление суперземли повлияло бы на устройство Солнечной системы.