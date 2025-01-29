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Признаки недавней геологической активности на Луне удивили ученых

PSJ: на Луне обнаружили 266 хребтов, возникших в последние 200 млн лет
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Thomas Campbell/NASA

Американские ученые из Смитсоновского института и Мэрилендского университета обнаружили 266 небольших хребтов на обратной стороне Луны. Возраст рельефа составил не более 200 млн лет, что опровергает представление об остановке геологической активности миллиарды лет назад. Исследование опубликовано в научном издании Planetary Science Journal (PSJ).

Используя методы подсчета кратеров, специалисты выяснили, что эти хребты оказались моложе окружающих их объектов.

«Мы видим, что тектоническая активность на Луне продолжалась в течение последнего миллиарда лет и, возможно, продолжается до сих пор», — отметила Жаклин Кларк, соавтор исследования.

Хребты, обнаруженные в вулканических регионах, вероятно, связаны с постепенным сжатием Луны и изменениями ее орбиты. Эти данные также подтверждают, что Луна может быть сейсмически активной, что согласуется с ранее зафиксированными лунотрясениями.

Открытие имеет важное значение для будущих лунных миссий. По словам ученых, понимание геологической активности Луны поможет выбирать безопасные места для размещения инфраструктуры и людей. Специалисты предложили оснастить будущие лунные экспедиции георадарами для изучения подповерхностных структур.

Ранее на Марсе впервые нашли признаки геологической активности вопреки старым данным.

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