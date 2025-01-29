Ученые создали мышь с двумя отцами, преодолев генетические барьеры однополого размножения

Группа ученых из Китайской академии наук совершила прорыв в области репродуктивных технологий, успешно создав мышей с двумя отцами, которые дожили до взрослого возраста. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Stem Cell (CSC).

Предыдущие попытки создать двуотцовскую мышь использовали яичниковые органоиды для получения ооцитов из мужских плюрипотентных стволовых клеток. Эти ооциты оплодотворялись спермой другого самца.

Однако, когда гомологичные хромосомы — хромосомы, которые делятся во время мейоза для создания ооцитов и сперматозоидов — происходили от одного пола, возникали аномалии импринтинга, приводившие к серьезным дефектам развития. Долгое время импринтинг считался непреодолимым барьером для однополого воспроизводства.

В новом эксперименте ученые модифицировали 20 ключевых генов, используя методы редактирования генома, что позволило создать жизнеспособные эмбрионы.

Хотя лишь 11,8% этих эмбрионов развились до стадии рождения, а некоторые особи имели дефекты роста и сокращенную продолжительность жизни, это первый случай, когда мыши с двумя отцами дожили до взрослого возраста. Но все грызуны оказались стерильными.

Исследователи считают, что их работа открывает новые возможности для регенеративной медицины и изучения заболеваний, связанных с импринтингом.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы повысить эффективность метода и адаптировать его для более крупных животных, таких как обезьяны. Однако они подчеркнули, что применение этой технологии к человеку остается под вопросом из-за этических и технических ограничений.

Международное общество по исследованию стволовых клеток запрещает редактирование наследуемого генома и использование искусственных гамет для репродукции человека.

Ранее ученые обратили вспять диабет 1-го типа у мышей.